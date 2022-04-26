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Российские военные применили новый вид маскировки на Украине

РИА Новости: ВС России применяют новую радиотепловую маскировку на Украине

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России в рамках специальной военной операции на Украине применяют новый вид маскировки, снижающий заметность боевых машин в инфракрасном и радиолокационном диапазоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Как рассказал собеседник агентства, маскировка представляет собой синтетический материал, который надевается сверху на технику в виде чехлов или покрытий. Она снижает уровень теплового излучения, например, танка в несколько раз, за чего он практически сливается с фоновой поверхностью. Благодаря этому дальность обнаружения техники в радиолокационном диапазоне существенно сокращается.

При этом покрытие может раскрашиваться в камуфлирующие цвета, снижая заметность военной техники в видимом оптическом диапазоне. В первую очередь эта маскировка предназначена для снижения заметности техники вражескими БПЛА и самолетами-разведчиками, заключил источник агентства.

Ранее Минобороны России показало удары расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» по объектом военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Высокоточные ракеты нанесли удары по складам, в которых находилась военная техника ВСУ и боеприпасы для снабжения группировки войск.

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Марина Совина
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