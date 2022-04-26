Сиенна Миллер рассказала о работе с Харви Вайнштейном

Актриса Сиенна Миллер заявила, что продюсер Харви Вайнштейн дал ей признание

Британо-американская актриса и фотомодель Сиенна Миллер рассказала о работе с продюсером Харви Вайнштейном. Об этом сообщает The Guardian.

Артистка заявила, что кинематографист дал ей признание, поэтому она благодарна ему. Она отметила, что Вайнштейн никогда не вызывал у нее страха, так как она не знала о том, что другие женщины обвиняют его в домогательствах. Однажды продюсер пригласил Миллер на встречу в номер отеля, но она пришла туда не одна, так что все прошло спокойно.

«Я была девушкой Джуда [Лоу], и, вероятно, это меня спасло. Джуд был большим актером для Харви», — вспомнила актриса.

По мнению артистки, ей также помогло то, что она с первого дня знакомства называла Вайнштейна отцом. Миллер пошутила, что такое обращение вряд ли возбуждало продюсера.

Обвинения в адрес голливудского магната впервые прозвучали в 2017 году со страниц The New York Times. Тогда издание писало о многих молодых актрисах и подчиненных Вайнштейна, пострадавших за последние 30 лет. Позже свои истории отношений с продюсером рассказали более 80 женщин, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. 29 мая 2020 года уже отбывающего заключение Вайнштейна обвинили в изнасиловании еще трех жертв, а также несовершеннолетней.