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Apple запланировала продать больше дорогих iPhone

DigiTimes: Apple увеличила производство iPhone 13 Pro и 13 Pro Max на 10 миллионов штук

Фото: Mike Segar / Reuters

Apple собирается заметно увеличить производство премиальных смартфонов серии iPhone 13. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты ссылаются на отчет тайваньского портала DigiTimes, согласно которому в Apple решили продать больше дорогих смартфонов, чем планировали ранее. Уточняется, что в период с апреля по июнь поставщики американской компании должны будут произвести на 10 миллионов больше единиц премиальных флагманов. К ним относятся модели iPhone 13 Pro и 13 Pro Max.

«Ожидается, что соответствующие участники цепочки поставок Apple выиграют от этого решения», — заметили специалисты. В отчете говорится, что ситуация с цепочкой поставок компонентов для техники улучшилась, в связи с чем Apple решила нарастить производство смартфонов. Специалисты связывают данное решение с дефицитом устройств американского бренда, особенно в Китае.

Также аналитики напомнили, что компания отчитается о финансовых итогах второго квартала 28 апреля. Ожидается, что Apple расскажет своим инвесторам, насколько хорошо справляется с ограничением цепочки поставок.

Ранее специалисты агентства Canalys заявили, что глобальные поставки смартфонов упали на 11 процентов в первом квартале 2022 года. При этом ведущие производители устройств укрепили свои позиции — так, Apple увеличила свою долю на 3 процента, до 18 процентов.

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Андрей Ставицкий
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