Поставки смартфонов рухнули

Canalys: глобальные поставки смартфонов упали на 11 процентов в первом квартале 2022 года

Поставки смартфонов на глобальном рынке рухнули на фоне неблагоприятных условий в мире. Об этом сообщается на сайте агентства Canalys.

Согласно исследованию, рост на рынке смартфонов сдерживали несколько факторов: тревожная обстановка в мире, экономический кризис, очередная вспышка COVID-19 в Китае. В этой связи поставки девайсов в первом квартале 2022 года упали на 11 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Также в начале года спрос на телефоны традиционно не очень высокий.

«Поставщики должны подготовиться к быстрому реагированию на возникающие возможности и риски, не отвлекаясь от своих долгосрочных стратегических планов», — отметила вице-президент Canalys Николь Пэн. По ее словам, хорошая новость для производителей гаджетов заключается в том, что ситуация с нехваткой компонентов скоро может измениться в лучшую сторону.

Несмотря на неопределенность на мировых рынках, ведущие поставщики смартфонов укрепили свои позиции. Samsung осталась лидером сегмента с долей 24 процента — в первом квартале 2021 года доля компании составляла 22 процента. На второй позиции оказалась Apple, которая с показателем 18 процентов увеличила свою долю на 3 процента. Замыкает топ-3 Xiaomi, доля которой за год снизилась на 1 процент — до 13 процентов.

В середине февраля аналитики Canalys заявили, что в 2021 году было продано 8,9 миллиона складных смартфонов. Поставки в годовом исчислении рост составили 148 процентов.