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США заявили о нежелании вводить санкции против энергетического сектора России

Блинкен заявил о нежелании США принимать меры, способные привести к росту цен на топливо

Фото: Al Drago / Reuters

США не хотят вводить против российского энергетического сектора санкции, которые способны привести к дальнейшему росту цен на топливо. О нежелании принимать соответствующие меры заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

«Мы хотим убедиться в том, что не предпринимаем действий в краткосрочной перспективе, которые могут привести к росту цен на энергоносители», — сказал он во вторник, 26 апреля, во время слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Американский госсекретарь отметил, что в ближайшие недели ожидается дальнейший прогресс в вопросе постепенного отказа стран Европы от российской нефти. При этом Блинкен признал, что ситуация с газом сложнее. Трудности с отказом от голубого топлива представляются особо серьезными для некоторых европейских стран, включая Германию, подчеркнул он.

Ранее министр финансов Индонезии Мульяни Индравати заявила, что ряд участников министерской встречи Большой двадцатки выразили обеспокоенность в связи с последствиями санкций в отношении России для мировой экономики. По ее словам, события на Украине и введенные антироссийские ограничения будут препятствовать восстановлению мировой экономики.

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Варвара Кошечкина
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