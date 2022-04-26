В ГД призвали проработать меры для предотвращения стрельбы в детсадах и школах

Депутат ГД Свищев: нужно проработать меры для предотвращения стрельбы в учебных заведениях

Депутат Госдумы от ЛДПР и глава комитета по спорту Дмитрий Свищев считает, что случаи стрельбы в детсадах и школах не должны вновь повторяться и призвал проработать необходимые меры для предотвращения новых трагедий, сообщает РИА Новости.

«Охрана обязательно должна дежурить в каждом учебном заведении круглосуточно. Причем это не дедушки-пенсионеры или бабушки-вахтерши, которые едва могут дотянуться до тревожной кнопки, если она есть. Это должны быть высококвалифицированные, специально обученные люди, которые прошли строгую аттестацию, в том числе психологов», — рассказал он.

По его словам, охраной учебных заведений не обязательно должна заниматься именно Росгвардия, однако нужно, чтобы это делали именно специалисты. Политик также заявил о необходимости заняться в Госдуме проработкой мер для безопасности детей.

Ранее эксперт по безопасности, президент Федерального координационного центра руководителей охранных структур (ФКЦ РОС) Александр Козлов рассказал, что безопасность образовательных учреждений в российских регионах финансируется по остаточному принципу, ряд российских школ и детских садов не могут позволить себе защиту от нападений. В этом он видит главные проблемы и бреши в безопасности школ и детсадов.