Путин высказался об отстранении пловца Рылова фразой «довели до абсурда»

Президент Путин заявил, что дело об отстранении пловца Рылова довели до абсурда

Президент России Владимир Путин высказался об отстранении пловца Евгения Рылова от соревнований, отметив, что дело «довели до абсурда». Его слова приводит РИА Новости.

«К сожалению, мы встречаемся со случаями, которые доводят эту ситуацию или вот такие действия, такую политику наших партнеров до абсурда», — подчеркнул глава государства. Так, Международная федерация плавания на девять месяцев отстранила спортсмена от соревнований лишь за присутствие на концерте, который был посвящен годовщине воссоединения России и Крыма, добавил президент.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал отстранение российского пловца Рылова противоречащим идее спорта.

22 апреля Международная федерация плавания (FINA) объявила, что Рылов не сможет участвовать в соревнованиях в течение девяти месяцев. Причиной такого решения стало посещение 25-летним спортсменом концерта-митинга в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя, состоявшегося на московском стадионе «Лужники» 18 марта.