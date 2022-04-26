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Машина насмерть сбила идущего по зебре пешехода и попала на видео

В Подмосковье машина насмерть сбила пешехода, который шел по зебре на зеленый

В Подмосковье автомобиль сбил россиянина, который переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Происшествие попало на видео, его публикует Telegram-канал «Ньюсач/Двач».

На кадрах видно, что автомобиль белого цвета на большой скорости наезжает на переходившего дорогу россиянина, из-за чего человека отбрасывает на встречную полосу движения.

Как пишут авторы канала, мужчина скончался на месте аварии.

Ранее в городе Асбест Свердловской области машина на высокой скорости насмерть сбила пенсионера на пешеходном переходе. От полученных травм россиянин скончался.

Анастасия Шейкина
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