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Машина на огромной скорости сбила россиянина на зебре и попала на видео

Машина на высокой скорости сбила пенсионера на переходе в Свердловской области

В городе Асбесте Свердловской области машина на высокой скорости насмерть сбила пенсионера на пешеходном переходе. Момент происшествия попал на камеру видеонаблюдения, запись с которой публикует группа «Типичный Асбест» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как россиянин переходит дорогу по зебре. Водитель через полосу остановился, чтобы пропустить его. В этот момент в сторону пешехода на огромной скорости выехала другая машина. Водитель, не попытавшись затормозить, сбил пенсионера, который от удара отлетел на несколько метров.

По информации авторов поста, от полученных травм пешеход скончался.

Ранее в Нижнем Новгороде пьяный россиянин за рулем Hyundai на огромной скорости сбил пятерых человек. Момент столкновения тоже попал на видео.

Константин Лысяков
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