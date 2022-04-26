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Посольства ЛНР и ДНР откроются в Москве

РИА Новости: посольства ЛНР и ДНР в Москве откроются в ближайшее время

Фото: «Лента.ру»

Посольства Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР) в Москве откроются в ближайшее время, возможно, в течение пары месяцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

«Будем стараться, чтобы это было сделано в ближайшее время, чем быстрее, тем лучше. Занимаемся конкретной работой», — уточник он.

В марте глава ДНР Денис Пушилин рассказал о странах, готовых признать независимость республик Донбасса. «Намерений много у стран — Сирия, страны Латинской Америки, Венесуэла, Куба, Никарагуа, а также ЦАР», — заявил он.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и поручил Вооруженным силам страны обеспечить поддержание мира в республиках. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.

Марина Совина
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