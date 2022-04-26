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Стало известно состояние пострадавшей при стрельбе в детсаду под Ульяновском

Москалькова сообщила, что пострадавшая при стрельбе под Ульяновском получила ранение плеча

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Пострадавшая при стрельбе в детсаду под Ульяновском получила ранение правого плеча и сейчас находится в больнице. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

Омбудсмен уточнила, что женщина находится в стабильном состоянии.

26 апреля 26-летний Руслан Ахтямов пришел с ружьем в детский сад «Рябинка» и начал стрельбу. Он убил двух детей и нянечку, а также ранил воспитательницу. После этого мужчина покончил с собой.

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Константин Лысяков
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