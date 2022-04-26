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Названа главная причина повреждения жилья в России

«СберСтрахование»: заливы являются главной причиной повреждения жилья в России

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Главной причиной повреждения жилья в России назвали заливы. Об этом сообщил руководитель проектов «СберСтрахования» Никита Тырин, слова которого передают «Известия».

Из-за заливов в 2021 году пострадало 65 процентов застрахованных квартир, в 2022-м — 74 процента. Чаще всего дома и квартиры россиян в 2021 году заливало из-за проникновения влаги из соседних помещений — на них приходилось 37 процентов от всех случаев. Другими популярными причинами стали аварии инженерных систем с долей в 15 процентов, а также протекание кровли, на которое пришлось девять процентов от всех случаев.

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По словам эксперта, от затоплений чаще всего страдают жители квартир на последнем этаже, а также в старых домах и новостройках. Вероятность затопления значительно повышается в случае ремонта у соседей и в начале отопительного сезона. Обычно из-за аварии заливает потолки, стены и бытовую технику.

Чтобы предотвратить траты за нанесение ущерба имуществу, Тырин предложил застраховать гражданскую ответственность — тогда в случае аварии страховая компания оплатит ремонт и соседям. Специалист добавил, что возместить ущерб от потопа из соседней квартиры и устранить последствия можно и самостоятельно. Если от залива пострадали только стены и потолок, то ремонт обойдется по крайней мере в 45 тысяч рублей. От 100 тысяч будет стоить восстановление после аварии бытовой техники, обоев и натяжных потолков. Если от протечки пострадала дизайнерская отделка помещения, то тогда сумма может увеличиться до 250 тысяч рублей.

Ранее на сайте мэра Москвы назвали самые частые ошибки при перепланировке квартир, нарушающие Жилищный кодекс. В списке оказалось увеличение площади кухни или ванной за счет уменьшения других комнат. В результате может нарушиться домовая гидроизоляция, соседей снизу рано или поздно может затопить.

Полина Кислицына
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