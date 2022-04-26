Минздрав назвал продлевающие жизнь продукты

Гериатр Минздрава Ольга Ткачева рассказала, что средиземноморская диета продлевает жизнь

Главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России Ольга Ткачева назвала продукты, продлевающие жизнь, и призвала соблюдать средиземноморскую диету. Об этом сообщает «Москва 24».

По словам эксперта, питание должно быть сбалансированным, а рацион — включать достаточное количество фруктов и овощей. Она рекомендовала контролировать массу тела и не переедать. «Надо употреблять 400-600 граммов сырых овощей и фруктов в день, то есть клетчатки. Это обязательный компонент. Доказала увеличение продолжительности жизни и средиземноморская диета, которая включает рыбу и оливковое масло», — рассказала Ткачева.

Специалистка посоветовала ограничить потребление соли, консервированных и копченых продуктов и продуктов с легкоусвояемыми углеводами, таких как конфеты, пирожные и сладкие напитки. Ткачева добавила, что помимо правильного питания для замедления старения необходима физическая активность.

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