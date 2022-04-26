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Среда обитания

Ведущая Первого канала показала свою спальню

Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова показала свою спальню

Фото: Anatoly Lomohov / Globallookpress.com

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова показала, как выглядит ее спальня в загородном доме. Она сняла интерьер на видео для программы «Исповедь» на видеосервисе Premier.

Спальня Сябитовой находится на втором этаже дома. Комната выполнена в светлых тонах, стены покрыты обоями с изображением крупных цветов. Внутри стоит кровать с мягкой спинкой, телевизор и комод. Помещение украшено фотографиями детей ведущей — дочери Ксении и сына Дениса.

Телеведущая показала и комнаты детей. Спальня ее дочери также оформлена в светлых оттенках с цветочным орнаментом на стенах. В комнате сына стоит кожаный диван коричневого цвета и компьютерный стол. «Ну, он все-таки мужчина, сделано в стиле лофт», — уточнила знаменитость.

В марте Сябитова пожаловалась на состояние своего загородного участка, который оказался завален собачьими экскрементами. По словам телеведущей, их необходимо убирать, иначе они навредят состоянию газона. Сябитова также отметила, что решит вопрос с помощью садовников.

Нина Ташевская
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