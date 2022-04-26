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Опубликованы кадры последствий обстрела граничащего с Украиной российского села

Жители белгородского села Головчино показали кадры последствий обстрела со стороны Украины

Жители села Головчино Белгородской области показали кадры последствий обстрела со стороны Украины. Видео опубликовано в группе «Новости Белгорода» во «ВКонтакте».

На появившихся кадрах видно, что в результате обстрела был поврежден забор возле одного из домов в российском селе. Кроме того, почти полностью оказался разрушен двор: по всему периметру валяются доски и часть слетевшего шифера.

Об обстреле села Головчино во вторник, 26 апреля, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его данным, оказались повреждены несколько нежилых построек и четыре дома. Среди мирного населения никто не пострадал, уточнил губернатор.

За минувшую ночь со стороны Украины также обстреляли белгородское село Журавлевка. В результате атаки пострадали два мирных жителя: мужчина получил ранение в руку, женщина — в область шеи.

Анна Щербакова
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