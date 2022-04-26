В России ужесточат контроль за вывозом наличной валюты

Генпрокурор Краснов поручил особо строго контролировать вывоз валюты за рубеж

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил транспортной прокуратуре строго контролировать соблюдение запретов и ограничений на валютные операции. Об этом говорится в его докладе, на который ссылается РИА Новости.

Глава ведомства обратил особое внимание на ужесточение ограничений по вывозу из страны наличной валюты, которые были введены после начала спецоперации на территории Украины. Также он напомнил, что прокурорам поставлена задача по поддержке транспортных предприятий и мониторингу их финансово-экономического состояния.

Ранее сообщалось, что в период с 24 февраля по 31 марта в России резко выросло количество нарушений при перемещении денежных средств через границу. По сравнению с тем же периодом прошлого года рост составил 55 процентов, это 104 миллиона рублей.

В общей сложности в этот период таможенники пресекли 1078 правонарушений, год назад таковых было 815, а в 2020-м — 432. На попытку вывоза приходится 890 случаев, по каждому из них заведено административное дело.

Половина случаев связана с незадекларированной валютой, а другая — с нарушением введенного 2 марта лимита на вывоз иностранной валюты в размере более 10 тысяч долларов. Девять из десяти эпизодов связаны с гражданами России, которые пытались вывезти накопления за рубеж.