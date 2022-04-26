Фонд Сороса обвинили в неспособности спасти планету

Фонд SFM обвинили в неспособности вкладываться в углеродно-нейтральные компании

Фонд известного американского финансиста Джорджа Сороса, созданный для спасения планеты через финансирование углеродно-нейтральных проектов и компаний, обвинили в неспособности достичь своих целей, пишет Bloomberg.

По мнению авторов агентства, фонд, основанный инвесткомпанией Сороса Soros Fund Management, столкнулся со сложностями, которые могут ощутить на себе и другие институциональные инвесторы, решившие вкладываться в экологически чистые проекты.

Главная проблема заключается в невозможности достоверно определить, является ли определенный проект или компания углеродно-нейтральными, то есть компенсирующими все выбросы парниковых газов или сводящими их к минимуму. Так, фонд, основанный SFM и управляющий активами на 28 миллиардов долларов, объявил о стратегии углеродно-нейтрального инвестирования еще в 2019 году, однако только в апреле 2022-го опубликовал ее подробности на своем сайте.

Также среди сложностей, с которыми сталкивается SFM, — отсутствие отчетности контролируемых компаний относительно влияния операционной деятельности на экологию. При этом, отмечают аналитики, зачастую финансовые корпорации выделяют не меньше парниковых газов, нежели крупные промышленные холдинги.

SFM разработал собственную модель оценки влияния подконтрольных компаний на экологию, а также сформулировал конкретные цели для каждой компании, которые позволят им достичь заявленной углеродной нейтральности. В ней учитываются не только выбросы непосредственно от компаний, но и от их партнеров, в том числе от поставщиков электроэнергии. Однако даже в таких условиях добиться изначально заявленных целей будет сложно, утверждают специалисты.

