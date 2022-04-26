Найдено тело погибшего в аварии на шахте в Кузбассе горняка

Найдено тело горняка, погибшего при аварии на шахте «Ерунаковская-8» в Кемеровской области

Тело горнорабочего, погибшего в результате аварии в шахте «Ерунаковская-8» в Кемеровской области, найдено и поднято на поверхность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее в управлении МЧС по Кузбассу подтвердили гибель одного горняка на шахте «Ерунаковская-8». По сведениям регионального управления МЧС, на аварийном участке в момент ЧП находились 11 человек. 10 из их вышли на поверхность самостоятельно, один погиб.

Авария на системе водоотлива на шахте в Кемеровской области произошла в понедельник, 25 апреля. Всего в момент ЧП под землей находились 211 горняков.