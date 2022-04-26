Названы опасные для человека последствия изменения климата в Арктике

Последствием потепления в Арктике названо появление новых заболеваний

Из-за изменения климата в Арктике в мире могут появиться новые заболевания. Об этом сообщается на сайте Восточного центра государственного управления.

Среди опасных для человека последствий изменения климата эксперты также назвали расширение очагов известных инфекции, переносчиками которых являются грызуны — их ареал обитания может расшириться из-за потепления.

Потепление в Арктике приводит к изменениям параметров выживаемости, считают исследователи. При этом они подчеркивают, что эти процессы еще недостаточно изучены. При таянии вечной мерзлоты есть риск распространения клеток микроорганизмов и фаговых частиц с помощью потоков талой воды, но последствия этого предсказать нельзя, объяснили эксперты.

Для того, чтобы уменьшить влияние потепления, необходимы меры государственного санитарно-эпидемиологического надзора за районами, которые наиболее подвержены климатическим изменениям, утверждают исследователи.

Ранее Арктике предрекли катаклизмы из-за молний, которых станет больше в результате изменения климата. По словам американских ученых, в регионе также может резко вырасти число пожаров.