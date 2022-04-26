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Акции Tesla рухнули из-за Илона Маска и Twitter

Цена акций Tesla снизилась более чем на 11 процентов на новостях о продаже Маску Twitter

Фото: Mike Blake / Reuters

Акции компании Tesla рухнули более чем на 11 процентов на торгах 26 апреля, свидетельствуют данные биржи Nasdaq. К моменту написания новости цена акции снизилась до 887,27 доллара, на минимуме она достигала 885,3 доллара.

Стоимость бумаг падает после появления новостей о том, что совет директоров Twitter одобрил сделку по продаже компании Илону Маску, главе Tesla. По оценкам CNBC, это может свидетельствовать об опасениях инвесторов по поводу этой сделки. Часть средств из общей суммы покупки, 12,5 миллиарда, Маск взял в кредит под залог принадлежащих ему акций Tesla.

Tesla от TradingView

Кроме того, инвесторов могут беспокоить и перспективы самого производителя электромобилей на фоне того, что Маск отвлечется на вопросы, связанные с работой Twitter. К тому же Маск руководит еще и SpaceX, а также владеет двумя менее крупными предприятиями — Boring Company и Neuralink.

Об одобрении продажи Twitter стало известно вечером 25 апреля. Сумма сделки составит 44 миллиарда долларов, речь идет о цене в 54,2 доллара за акцию. Сам предприниматель заявил, что Twitter обладает огромным потенциалом. Он намерен сделать социальную сеть «лучше, чем когда-либо».

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Платон Щукин
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