Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Раскрыта загадка углеводородных дюн на Титане

В Стэнфордском университете создали модель формирования землеподобных ландшафтов на Титане

Изображение: NASA

Геологи Стэнфордского университета раскрыли загадку, каким образом могли сформироваться ландшафты Титана — спутника Сатурна, который очень похож на Землю наличием холмов рек, озер, морей и дождей. Вместо жидкой воды на Титане присутствует жидкий метан, а осадочные породы состоят из углеводородного песка. Физические свойства углеводородов отличаются от силикатов, поэтому механизмы формирования ландшафтов, похожих на земные, до сих пор представляли загадку для ученых. Результаты научной работы опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

Сначала исследователи определили, каким образом на Титане могли сформироваться зерна из органических соединений, которые похожи на зерна силикатных пород, но при этом намного более хрупкие. На Земле минералы из силикатов со временем эродируют, распадаясь на частицы, которые перемещаются под воздействием ветра и ручьев, формируют осадочные отложения и вновь превращаются в горные породы. Считается, что похожие процессы сформировали на Титане равнины, дюны и долины. Однако для этого необходим процесс, препятствующий превращению углеводородных зерен в пыль.

Материалы по теме:
Мы вам не братья Чем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
Мы вам не братьяЧем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
25 апреля 2021
Конец инопланетянам. Откуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует
Конец инопланетянам.Откуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует
1 марта 2020

Геологи изучили отложения из карбонатных круглых образований, называемых ооидами. Ооиды образуются, когда карбонат кальция, растворенный в воде, начинает агрегироваться вокруг зерен кварца. Рост образований затем уравновешивается процессом эрозии, при котором ооиды разбиваются друг о друга. Аналогичный процесс, по мнению ученых, происходит на Титане, что дает возможность дюнам из углеводородного песка существовать продолжительное время.

На основе этой гипотезы исследователи создали модель, чтобы объяснить, почему геологические образования формируют на Титане отчетливые пояса: дюны у экватора, равнины в средних широтах и скалистые лабиринты вблизи полюсов. Оказалось, что сильные ветры способствуют эрозии вблизи экватора, в результате чего углеводородные песчинки тут более мелкие. В средних широтах по обе стороны от экватора ветры менее сильные, из-за чего зерна достигают более крупных размеров, превращаясь затем в коренную породу равнинной местности. Наконец, на полюсах возникают скалистые образования вроде земных песчаников, которые обрушиваются под влиянием ливней и речного стока.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Глава Пентагона отреагировал на разговоры о ядерной войне
Польша назвала дату полной остановки поставок «Газпрома»
Модель раскрыла правду о съемках рекламы с полными девушками
Названы главные бреши в защите российских детсадов и школ от нападений
Путин указал генсеку ООН на проблемы на Украине после переворота в 2014 году
Путин дал совет Валиевой
Путин назвал причины признания ДНР и ЛНР
Названы главные страхи ипотечников
В России завершили ремонт «Ярослава Мудрого»
Доктор Мясников предупредил об опасности соленой рыбы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.