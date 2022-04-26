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Основатель Twitter прокомментировал покупку компании Илоном Маском

Основатель Twitter Джек Дорси поддержал покупку компании предпринимателем Илоном Маском
Джек Дорси

Джек Дорси . Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Основатель Twitter Джек Дорси поддержал покупку компании американским предпринимателем Илоном Маском. Сделку он прокомментировал в своем микроблоге.

Дорси выразил сожаление о том, что Twitter, являясь публичной компанией, фактически принадлежал инвесторам и рекламодателям. «Увести ее [компанию] с Уолл-стрит — это правильный первый шаг», — заявил он.

По его мнению, Twitter должен быть «не компанией, а общественным благом». Дорси считает, что Маск является единственным, кто «наилучшим образом подходит для решения этой задачи».

Ранее стало известно, что глава Tesla Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов. «Twitter, Inc. сегодня объявил о том, что заключил окончательное соглашение о том, что будет приобретен компанией, полностью принадлежащей Илону Маску, за 54,2 доллара за акцию, сделка оценивается примерно в 44 миллиарда долларов», — заявили в компании.

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Марина Совина
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