Путин заявил о готовности продолжать переговоры с Украиной

Президент Путин заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной

Президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем рассказал, что Москва не собирается отказываться от дальнейших переговоров с Киевом и будет продолжать добиваться разрешения кризисной ситуации дипломатическим путем, сообщает ТАСС.

«Несмотря на то, что идет военная операция, мы тем не менее все-таки рассчитываем на то, что нам удастся достичь договоренностей и на дипломатическом треке — мы ведем переговоры, не отказываемся от них», — заявил российский лидер.

Он также отметил, что на переговорах, проходивших в Стамбуле, России и Украине удалось совершить серьезный прорыв, однако после этого последовала провокация в Буче, к которой российские военные не имеют никакого отношения. Москва знает, кто именно занимался подготовкой этой провокации, а также какими средствами она была устроена, заключил Путин.

Ранее российский президент заверил Гутерриша в том, что бои в Мариуполе прекращены. Он назвал ситуацию в украинском городе сложной и трагической, но «на самом деле» простой.