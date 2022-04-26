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Описан рынок восстановления девственности в России

Операции по восстановлению девственности оказались популярны в ряде регионов России

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Сделать операцию по восстановлению девственности (гименопластику) можно практически в любом городе России, стоимость такой процедуры варьируется от 12 до 35 тысяч рублей, а идут на это женщины из-за религиозных традиций или чтобы оправиться после перенесенного сексуального насилия. Об этом «Ленте.ру» рассказали психологи и правозащитники.

Как отмечает правозащитница Светлана Анохина, в республиках Кавказа некоторые девушки могут поехать за гименопластикой в другой регион, чтобы случайно не столкнуться с родственниками. Она пояснила, что такую операцию обычно делают втайне, чтобы избежать скандала или последствий для репутации семьи. Анохина указала, что позором в ряде республик считается даже те случаи, когда девушка потеряла девственность из-за сексуального насилия.

«Общество оказывает на девушек огромное давление в плане чистоты и целомудрия. Первая брачная ночь для девушки как экзамен, который она может завалить. Некоторые обращались к нам, даже не имея контактов с мужчинами: боялись, что они потеряли девственность из-за того, что к ним прижимался какой-то дядя или брат, что у них нет девственной плевы и не будет крови», — пояснила правозащитница.

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При этом гименопластику делают не только по религиозным или традиционным причинам, уверена социолог Анна Очкина.

«У девушки может быть страх собственной свободы и страх быть отвергнутой из-за этого, — говорит она. — Кто-то хочет скрыть свое сексуальное прошлое или таким образом поднять свою сексуальную ценность. Это современный ответ на сохраняющиеся предубеждения».

Также на операцию могут пойти и жертвы сексуального насилия, чтобы не объясняться с будущим партнером или попытаться через физическое восстановление стереть воспоминание о пережитом. Однако врач-сексолог Елена Малахова уверена, что устранение физических дефектов не поможет лечению психологических травм.

Акушер-гинеколог клиники «Медси» Яна Никитенко уточнила, что у такой процедуры нет медицинских показаний и она проводится только по желанию пациентки. Она объяснила, что есть два вида гименопластики: краткосрочная, которая работает до 10 дней и делается непосредственно перед половым актом, и долгосрочная. Во втором случае необходим общий наркоз, внутривенная анестезия и местное обезболивание.

«Если мы говорим как раз про дань традиции, то девушки идут к проверенным докторам, потому что процесс потери девственности достаточно болезненный, не думаю, что кто-то по доброй воле захочет пережить это заново», — сказала Никитенко.

Также в России существует обширный рынок по продаже девственности, его устройство описано в материале «Ленты.ру». Так, стоимость этого «товара» варьируется от 35 тысяч рублей до 10 тысяч долларов, сделки проводят на тематических сайтах, а также в группах во «ВКонтакте» и Telegram.

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Майя Гавашели
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