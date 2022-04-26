Иммунолог назвал сроки сохранения COVID-19 в тканях человека

Иммунолог Крючков заявил, что COVID-19 может сохраняться в тканях до нескольких месяцев

После перенесенного COVID-19 у части пациентов вирус может сохраняться в тканях и органах до нескольких месяцев. Такие сроки назвал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, сообщает Ura.ru.

По его словам, коронавирус остается у человека в тех тканях, которые он изначально поражает. COVID-19 проникает в клетки сосудов и легких — вирус может быть практически везде, считает Крючков.

«Вряд ли у более-менее здоровых людей несколько месяцев коронавирус будет пребывать в организме. Но бывают отклонения, когда есть иммунодефициты, в том числе лекарственные, врожденные изменения, или если человек принимает гормоны, или после трансплантации», — сказал специалист.

Ранее врач Владимир Зайцев назвал главную ошибку в восстановлении после COVID-19. Она заключается в том, что после болезни люди, которые жалуются на проблемы с обонянием, не занимаются лечением этих последствий. По словам специалиста, в таком случае проблемы с обонянием могут остаться с человеком навсегда.