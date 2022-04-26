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Столкновение катера с туристами и гигантского кита попало на видео

В Мексике туристический катер с тремя детьми и двумя взрослыми столкнулся к китом

Пять человек госпитализированы в Мексике после столкновения туристического катера с гигантским китом. Инцидент попал на видео, его опубликовал Daily Mail.

По данным издания, несчастный случай произошел у берегов полуострова Нижняя Калифорния, популярного места среди туристов для наблюдения за китами. Судно с двумя взрослыми и тремя детьми столкнулось с млекопитающим во время возвращения в порт Ла-Пас.

На размещенных в сети кадрах видно, как из-за удара пассажиров катера подбрасывает вверх на несколько метров. На место происшествия прибыла бригада спасателей, пострадавших оперативно доставили в больницу.

По данным местных властей, инцидент мог произойти из-за превышения скорости движения катером. Получил ли ранения кит, остается неизвестным.

Мария Гейн
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