Названы причины падения юаня

Финансист Бабин сообщил, что падение юаня связано с ожиданиями действий от ФРС США

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин назвал причины падения юаня. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его словам, падение курса китайского юаня к доллару за последнюю неделю составило три процента. Финансист отметил, что это связано с ожиданиями действий от Федеральной резервной службы (ФРС) США.

Бабин отметил, что большинство валют развивающихся стран в последние недели снижаются к доллару в связи с планами ФРС США ужесточить монетарную политику как можно быстрее. «Естественно, на этом фоне под угрозой находится и рост китайской экономики, которая сильно зависит от экспорта своих товаров. Он значительно пострадает в случае ослабления потребительской и деловой активности в мире», — заявил он.

Финансист также заявил, что падение юаня связано с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией, которое наблюдается в КНР в последние месяцы. По его словам, власти страны применяют жесткие меры для борьбы с пандемией. Однако это негативно сказывается на экономике и, как следствие, на национальной валюте.

Ранее сообщалось, что ФРС США захотела «укротить» инфляцию и в качестве главного метода рассматривает повышение базовой ставки. Глава ведомства Джером Пауэлл заявил, что финансовым властям США следует «двигаться намного быстрее». В мае ФРС собирается повысить базовую ставку на 0,5 процентного пункта — до 0,75-1 процента годовых.