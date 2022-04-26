Тяжелобольной Валентин Юдашкин удивил фанатов своим преображением

Тяжелобольной Валентин Юдашкин удивил подписчиков новой прической

Тяжелобольной художник-модельер Валентин Юдашкин удивил фанатов преобразившимся внешним видом. Соответствующими кадрами его жена Марина Юдашкина поделилась в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На одном из размещенных снимков кутюрье позировал в серых брюках и пальто длиной до колена, а также коричневых туфлях и солнечных очках. На другом — вместо верхней одежды тот же образ дополняли черная кофта и белая футболка. На обоих фото видно, что Юдашкин улыбался, находясь в обществе супруги.

Кадры набрали более 16 тысяч лайков. Подписчики восхитились внешностью модельера и обратили внимание на его новую прическу: художник сделал короткую стрижку и зачесал поседевшие волосы вверх. «У Валентина новая прическа, очень ему идет!», «Как помолодел маэстро! Молодец», «Валентин выглядит просто шикарно!», «Вы великолепные, любуюсь вами», «Валентин с новой прической!», «Какие вы красивые!» — комментировали юзеры.

Ранее в апреле Валентин Юдашкин впервые за долгое время появился на публике. Супруги посетили театр Олега Табакова в Москве, где состоялся показ спектакля Владимира Машкова «Схватка» по пьесе Дэвида Линдси-Эбера. На снимке дизайнер выглядел похудевшим, однако улыбался и позировал на камеру вместе с женой.