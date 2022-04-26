Знакомая рассказала об устроившем стрельбу в детсаду под Ульяновском мужчине

Знакомая об устроившем стрельбу в детсаду под Ульяновском мужчине: что-то с головой

Знакомая мужчины, который устроил стрельбу в детском саду под Ульяновском, рассказала о нем. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

«В школе учился в нашей. После десятого класса, по-моему, он болел, на учете, может, стоял — что-то с головой», — рассказала женщина.

Она также добавила, что после десятого класса он уже не учился в этой школе.

Ранее бывшая одноклассница устроившего стрельбу мужчины рассказала, что его с детства обижали. Однако в драки он никогда не лез, предпочитая убежать.

О стрельбе в детсаду «Рябинка» стало известно 26 апреля. Отмечается, что мужчина пришел в учреждение с ружьем ИЖ-27 во время тихого часа, где и устроил атаку.

По предварительным данным, неизвестный убил няню и двух детей, после чего покончил с собой.