Российская авиация ударила по зенитным комплексам в районах Веселое и Пришиб

Минобороны сообщило об ударах авиации по двум ЗРК «Бук-М1» и «Оса АКМ» на Украине

Российская авиация нанесла удары по двум пусковых установкам зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М1» и «Оса АКМ» в районах Веселое и Пришиб на Украине. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, авиация атаковала 87 украинских военных объектов, среди которых 79 районов с военной техникой и живой силой, а также два склада с боеприпасами в Новоселовке и Славянске.

Конашенков уточнил, что были уничтожены 59 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей, а также около 500 человек личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, в районе населенного пункта Рубцы Донецкой Народной Республики (ДНР) были убиты более 60 боевиков националистического формирования «Донбасс».

Представитель Минобороны добавил, что всего с начала спецоперации на Украине российскими войсками уничтожены 2392 единицы специальной военной автомобильной техники, 1111 орудий полевой артиллерии и минометов, 287 установок реактивных систем залпового огня, 2576 танков и других боевых бронированных машин, 269 ЗРК, 583 беспилотника, 110 вертолетов и 141 самолет.

Ранее Минобороны сообщило, что российские войска поразили шесть железнодорожных тяговых подстанций на Украине с помощью высокоточного оружия большой дальности. Конашенков пояснил, что эти объекты использовались для поставок западного вооружения для группировки ВСУ в Донбассе.