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Россия вышлет трех дипломатов посольства Норвегии

МИД России объявил персонами нон грата трех сотрудников посольства Норвегии в Москве

Фото: LEMeZza / Wikimedia

МИД России признал трех сотрудников посольства Норвегии в Москве персонами нон грата, они должны покинуть территорию РФ в ближайшее время, говорится на сайте ведомства.

Об этом сообщили лично норвежскому послу Руне Ресаланду. Кроме того, ему выразили протест в связи с высылкой из Норвегии российских дипломатов и оказанием «военной помощи киевскому режиму и покрывательством со стороны Осло преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины».

В МИД России считают, что «недружественная линия» властей Норвегии наносит ущерб отношениям двух стран.

Норвегия объявила трех дипломатов из посольства России в Осло персонами нон грата в начале апреля. Как заявила министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт, они «занимались деятельностью, несовместимой с их дипломатическим статусом».

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Елизавета Наумова
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