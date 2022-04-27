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В Кремле ответили на сообщения о встрече Путина и Макрона

В пресс-службе Кремля заявили, что пока у Путина нет планов встречаться с Макроном

Фото: Sputnik Photo Agency / Reuters

Встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона в Москве пока не планируется. Так в пресс-службе Кремля ответили на сообщения о возможности переговоров политиков. Цитату приводит РИА Новости.

Вопрос связан со словами французского лидера, говорившего, что в случае своего переизбрания он планирует провести встречу с российским коллегой.

В ночь на понедельник, 25 апреля, стали известны окончательные итоги второго тура выборов президента Франции. По результатам подсчета 100 процентов бюллетеней победу на воскресных выборах одержал действующий глава государства Макрон. Российский президент направил французскому коллеге поздравительную телеграмму.

Будущее отношений Франции и России после переизбрания Макрона зависит от того, как будут развиваться события на Украине, заявил Жак Сапир, профессор экономики Парижской Высшей школы социальных наук (EHESS) и эксперт клуба «Валдай». Сапир подчеркнул, что главная цель переизбранного президента Франции — это прекращение боевых действий на территории Украины, а также сохранение независимости Украины и получение соответствующих гарантий от российского правительства.

Виктория Кондратьева
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