В России рассказали о применении незаметных для украинских войск беспилотников

Росгвардия применила беспилотники, незаметные для средств ПВО украинских войск

В России рассказали, что Росгвардия применила во время специальной операции беспилотные летательные аппараты, которые незаметны для средств противовоздушной обороны (ПВО) украинских войск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Подразделения Росгвардии применяют на Украине беспилотные летательные аппарататы LA 421-16Е HD, которые за счет электрического двигателя в совокупности с малыми размерами, композитными материалами и светлым камуфляжем остаются практически невидимы для различных средств ПВО противника, а также визуального наблюдения», — отметил собеседник агентства.

Российские дроны оказались незаметными для тепловых головок самонаведения переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК). Они имеют слабую контрастность в видимом, инфракрасном и радиолокационном диапазоне, а также низкий уровень шума. Источник отметил, что эти факторы сводят к минимуму потери среди беспилотников.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России в рамках специальной военной операции на Украине применяют новый вид маскировки, снижающий заметность боевых машин в инфракрасном и радиолокационном диапазоне. Она представляет собой синтетический материал, который надевается сверху на технику в виде чехлов или покрытий.

