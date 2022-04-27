Придуманный в 2022 году оттенок блонда назвали трендом

Парикмахер Крисси Расмуссен придумала новый оттенок блонда «ванильное миндальное масло»

Парикмахер и владелица салона красоты Habit Salon Крисси Расмуссен из Финикса придумала новый оттенок блонда. На ее TikTok-видео с демонстрацией данного цвета обратило издание Allure.

Расмуссен отметила, что назвала указанный тон «ванильное миндальное масло». «Это идеальный цвет волос, который обеспечивает баланс между холодным и теплым блондом», — рассказала специалистка.

При этом на опубликованных кадрах видно, как данное окрашивающее средство распределяется по волосам. Так, у корней можно заметить более темные, ореховые оттенки, которые плавно переходят в золотистые, сероватые и белые пряди.

В свою очередь, подписчики восхитились видеороликом парикмахера. «Отлично смотрится!», «Красиво», «Превосходно!», «Обязательно попробую такой цвет», «Атмосфера 90-х», — высказались юзеры в комментариях под постом.

В заключение модный редактор портала Лови Винтер отметила, что оттенок «ванильное миндальное масло» станет одним трендов грядущего летнего сезона.

Раннее в апреле парикмахер из Лос-Анджелеса Кристен Эсс назвала самое модное окрашивание весны 2022 года. По словам специалистки, бебилайтс станет самой актуальной техникой теплого сезона. Эсс объяснила, что это одна из разновидностей мелирования, где главная задача мастера расположить пряди так, чтобы они не контрастировали с природным цветом. Переход должен мягким и плавным. В результате окрашивания должен получиться эффект естественно выгоревших на солнце волос.