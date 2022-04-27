Горящий автомобиль с телом российского полицейского попал на видео

Горящий автомобиль с телом полицейского вблизи аэропорта Махачкалы попал на видео

Горящий автомобиль с телом полицейского вблизи аэропорта Махачкалы в Дагестане показали на видео. Ролик в среду, 27 апреля, публикует РЕН ТВ.

На кадрах виден находящийся на бездорожье возле моря и объятый пламенем белый ВАЗ-2107. От машины идет густой черный дым, металл на нижней части транспортного средства практически прогорел. Внутри было найдено тело убитого сотрудника региональной полиции.

В настоящее время правоохранительные органы российского региона устанавливают причину возгорания машины. По одной из версий, полицейского убили, а затем подожгли его транспортное средство.