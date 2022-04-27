Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Горящий автомобиль с телом российского полицейского попал на видео

Горящий автомобиль с телом полицейского вблизи аэропорта Махачкалы попал на видео

Горящий автомобиль с телом полицейского вблизи аэропорта Махачкалы в Дагестане показали на видео. Ролик в среду, 27 апреля, публикует РЕН ТВ.

На кадрах виден находящийся на бездорожье возле моря и объятый пламенем белый ВАЗ-2107. От машины идет густой черный дым, металл на нижней части транспортного средства практически прогорел. Внутри было найдено тело убитого сотрудника региональной полиции.

В настоящее время правоохранительные органы российского региона устанавливают причину возгорания машины. По одной из версий, полицейского убили, а затем подожгли его транспортное средство.

Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Россия обменяла студента из Техаса на осужденного в США летчика Ярошенко
Россиян обезопасят от оскорблений в сети
Террористы устроили в тюрьме шариатский суд и наказывали заключенных поркой
Больше половины россиян остались без дач
Модель раскрыла простой способ спрятать живот на фото в купальнике
Стало известно об удержании российских моряков на украинском заводе
Врач перечислила признаки и опасности избытка или нехватки гормонов в организме
Знаток «Что? Где? Когда?» прокомментировал новость об уголовном деле против него
Москалькова рассказала о многолетних попытках освободить Ярошенко
В России объявили о возвращении удерживаемых на Украине дальнобойщиков
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.