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В России закрылись 11 процентов кинозалов

Директор «Синема Стар» Агаджанова назвала ситуацию в российской киноотрасли критической

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По состоянию на 1 апреля в России закрылись 11 процентов кинозалов, состояние российской киноотрасли можно назвать критическим, заявила управляющий директор сети кинотеатров «Синема Стар» Карина Агаджанова. Ее слова приводит «Российская газета».

«Ситуация сейчас критическая не только для кинотеатров, но и для всей киноотрасли в целом. По состоянию на 1 апреля закрылось 11 процентов кинозалов по всей стране. Мы предпринимаем все усилия для сохранения кинотеатров и работы сотрудников отрасли», — поделилась она.

Агаджанова пояснила, что в летний сезон обычно не было крупных российских релизов, однако ситуация усугубилась, и оставшимся кинотеатрам приходится ставить фильмы в прокат повторно. Все это приводит к падению выручки на примерно 65 процентов по сравнению с 2019 годом. Директор «Синема Стар» заявила, что киноотрасли требуются меры прямой финансовой поддержки и качественное отечественное кино.

Ранее стало известно, что в российских кинотеатрах начали проводить неофициальные показы иностранных лент. В частности, в московском пространстве WIP состоялся показ фильма «Бэтмен» Мэтта Ривза — зрителям продемонстрировали версию, скачанную из интернета.

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Алина Гончарова
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