Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Женщина показала способ сэкономить место в гардеробе

Блогерша Лиард показала способы складывать одежду так, чтобы она занимала меньше места

Фото: Sarah Brown / Globallookpress.com

Блогерша Софи Лиард, известная своим блогом и книгой о техниках компактного хранения, показала способы сэкономить место в гардеробе. Интервью с ней приводит издание Daily Mail.

Специалистка рассказала, как правильно размещать одежду, чтобы она занимала меньше места в шкафу. Так, например, футболки, простыни и полотенца она порекомендовала складывать в три слоя, завернув одну сторону к центру и накрыв ее противоположной.

В то же время женщина посоветовала укладывать носки друг на друга так, чтобы пятка смотрела вверх. Затем, по ее словам, следует загнуть верхнюю часть изделия с резинкой к центру и в нее засунуть нижнюю часть. Таким образом должен сформироваться аккуратный квадрат.

Материалы по теме:
«Если хотите сэкономить, готовьтесь к ужасным условиям» Россияне до сих пор одеваются на рынках. Почему их не смущают наглые продавцы и некачественные вещи?
«Если хотите сэкономить, готовьтесь к ужасным условиям»Россияне до сих пор одеваются на рынках. Почему их не смущают наглые продавцы и некачественные вещи?
30 сентября 2020
«Мне очень, очень жаль» Как глава IKEA воровал идеи у конкурентов и богател на моде
«Мне очень, очень жаль»Как глава IKEA воровал идеи у конкурентов и богател на моде
10 сентября 2021

Вдобавок эксперт поделилась еще одним экономящим место методом хранения под названием Ranger Roll, который пришел из армии. Суть способа заключается в том, чтобы вывернуть нижний край футболки наизнанку примерно на три-пять сантиметров, создав «карман». После этого изделие нужно сложить по упомянутой ранее технике трех слоев и плотно свернуть его в трубочку. Получившийся рулон следует заправить в упомянутый «карман». Такой метод также применим к колготкам, леггинсам и трусам.

Ранее в марте австралийская блогерша показала правильный способ хранения джинсов в гардеробе. На видео Наташа Свинглер (Natasha Swingler) складывает каждую штанину в сторону пояса, после чего соединяет их по шву, чтобы создать компактную стопку для хранения на полке. В то же время для глубоких ящиков лучше сложить брюки пополам, затем загнуть образовавшийся от заднего шва треугольник и продолжать складывать штанины к талии. При этом для размещения джинсов в маленьких шкафах лучше загнуть каждую штанину в несколько раз, чтобы они оказались внутри пояса брюк.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Шляпужникова
Обсудить
Последние новости
Захарова рассказала о козыре в рукаве Зеленского
Цены на газ в Европе взлетели после решений «Газпрома»
12-летняя шахматистка погибла во время первенства России
Минобороны показало уничтоженные укрепленные позиции ВСУ
Венгрия согласилась на требования России по оплате газа
Назван полезный для профилактики сердечных заболеваний продукт
На полицейского завели дело об убийстве водителя Mercedes в Дагестане
Появились новые подробности об устроившем стрельбу в российском детсаду
«Газпром» остановил поставки газа в Болгарию и Польшу
В Москве заново открылся первый магазин сети OBI
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.