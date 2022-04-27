Женщина показала способ сэкономить место в гардеробе

Блогерша Лиард показала способы складывать одежду так, чтобы она занимала меньше места

Блогерша Софи Лиард, известная своим блогом и книгой о техниках компактного хранения, показала способы сэкономить место в гардеробе. Интервью с ней приводит издание Daily Mail.

Специалистка рассказала, как правильно размещать одежду, чтобы она занимала меньше места в шкафу. Так, например, футболки, простыни и полотенца она порекомендовала складывать в три слоя, завернув одну сторону к центру и накрыв ее противоположной.

В то же время женщина посоветовала укладывать носки друг на друга так, чтобы пятка смотрела вверх. Затем, по ее словам, следует загнуть верхнюю часть изделия с резинкой к центру и в нее засунуть нижнюю часть. Таким образом должен сформироваться аккуратный квадрат.

Вдобавок эксперт поделилась еще одним экономящим место методом хранения под названием Ranger Roll, который пришел из армии. Суть способа заключается в том, чтобы вывернуть нижний край футболки наизнанку примерно на три-пять сантиметров, создав «карман». После этого изделие нужно сложить по упомянутой ранее технике трех слоев и плотно свернуть его в трубочку. Получившийся рулон следует заправить в упомянутый «карман». Такой метод также применим к колготкам, леггинсам и трусам.

Ранее в марте австралийская блогерша показала правильный способ хранения джинсов в гардеробе. На видео Наташа Свинглер (Natasha Swingler) складывает каждую штанину в сторону пояса, после чего соединяет их по шву, чтобы создать компактную стопку для хранения на полке. В то же время для глубоких ящиков лучше сложить брюки пополам, затем загнуть образовавшийся от заднего шва треугольник и продолжать складывать штанины к талии. При этом для размещения джинсов в маленьких шкафах лучше загнуть каждую штанину в несколько раз, чтобы они оказались внутри пояса брюк.