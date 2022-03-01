Австралийская блогерша показала правильный способ хранения джинсов в гардеробе. На соответствующий ролик, появившийся на ее странице в Instagram, обратили внимание в The Sun.

Жительница Мельбурна Наташа Свинглер (Natasha Swingler) регулярно делится с подписчиками советами на тему уборки и организации пространства в доме. На размещенных в соцсети кадрах женщина продемонстрировала, как она размещает штаны из денима в шкафу, чтобы максимально сэкономить место.

На видео юзерша складывает каждую штанину в сторону пояса, после чего соединяет их по шву, чтобы создать компактную стопку для хранения на полке. В то же время для глубоких ящиков лучше сложить брюки пополам, затем загнуть образовавшийся от заднего шва треугольник и продолжать складывать штанины к талии. При этом для размещения джинсов в маленьких шкафах лучше загнуть каждую штанину в несколько раз, чтобы они оказались внутри пояса брюк.

Публикация австралийски стала вирусной и набрала больше 20 миллионов просмотров. Зрители поблагодарили ее в комментариях под постом. «Вау, спасибо», «Наконец-то кто-то показал, как это делается», «Круто придумано», «Спасибо большое, Наташа!» — высказывались они.

В июле прошлого года эксперты раскрыли способы избавиться от моли в шкафу. Журналисты The Sun советовали читателям хранить одежду в шкафах в специальных чехлах, а не картонных коробках, так как моль может их прогрызть. Вдобавок они порекомендовали не развешивать в гардеробе грязные вещи, а чистые размещать на вешалках из кедрового дерева.