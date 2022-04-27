В США предупредили о начале новой холодной войны

Журналист Салливан назвал цены на нефтяном рынке свидетельством новой холодной войны

Российская специальная военная операция на Украине стала началом новой холодной войны. Такое мнение выразил обозреватель журнала National Review Джозеф Салливан (Joseph Sullivan).

Он пояснил, что об этом свидетельствуют цены на нефтяном рынке. Как считает Салливан, чтобы данный рынок оставался единым, «необходимо, чтобы национальные границы не мешали движению потоков нефти, в основе которого лежит закон спроса и предложения». Однако в феврале 2022 года на глобальном рынке нефти произошел раскол, говорится в материале.

Журналист указал на то, что нефть российской марки Urals продается с большой скидкой по отношению к Brent. По его словам, в результате раскола с одной стороны оказались богатые страны, а с другой — Россия, Китай и бедные страны, которые не могут себе позволить отказаться от такого дисконта. Кроме того, Индия, несмотря на просьбы Запада не делать этого, покупает больше российской нефти, поскольку она дешевле альтернатив. При нынешних ценах переход на российскую нефть может сэкономить Нью-Дели до 40 миллиардов долларов в год, подчернул Салливан. Он также предупредил, что последствия раскола на рынке нефти «выйдут далеко за рамки рынков энергоносителей».

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что менталитет холодной войны, гегемонизм и блоковая конфронтация подрывают безопасность и мир на всей планете.