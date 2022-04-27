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В России оценили ситуацию с COVID-19

Эпидемиолог Роспотребнадзора Пшеничная назвала ситуацию с COVID-19 в России стабильной

Фото: PIxabay

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная прокомментировала ситуацию с коронавирусом в России. Ее слова приводит РИА Новости.

Пшеничная оценила ситуацию с COVID-19 в стране и назвала ее стабильной. Эпидемиолог допустила, что подъемы и спады заболеваемости могут наблюдаться на протяжении теплого времени года. Это наиболее вероятно в том случае, если в стране появится новый эпидемически значимый вариант коронавируса.

«Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 сейчас относительно стабильная. Эпидемический процесс COVID-19 характеризуется невысокой активностью, что находит свое отражение в ежедневно регистрируемых цифрах заболеваемости», — подчеркнула она.

Осенью с началом сезона респираторных вирусов COVID-19 также может вернуться. Пшеничная призвала заранее подготовиться к этому моменту и вовремя пройти вакцинацию и от гриппа, и от коронавируса.

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Марина Совина
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