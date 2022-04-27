Кардиолог назвал три этапа поражения сердца при COVID-19

Кардиолог Беленков заявил, что COVID-19 может поражать сердце

Кардиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Юрий Беленков в беседе с Ura.ru рассказал, что COVID-19 может поражать сердце в острый период инфекции, назвав три этапа данного процесса.

«По сердцу есть три этапа. Первый — в ходе самой инфекции, когда есть прямое поражение мышцы сердца. В результате действия вируса развивается тяжелое нарушение ритма сердца. Могут провоцироваться коронарные нарушения, что приводит к декомпенсации, одышке и сердечной недостаточности», — заявил врач.

По его словам, второй этап наступает в первые 140 дней после выздоровления. В этом случае через два-три месяца может возникнуть отсроченный миокардит, который, в свою очередь, приводит к одышке и появлению отеков, особенно у людей, не следовавшим рекомендациям доктора. Последствия от этого могут быть весьма серьезные, вплоть до инвалидности, предупредил Беленков.

Заключительный этап может усугубить повторное заболевание COVID-19, при котором у пациента проявляются отсроченные проблемы с сердцем, которые возникли при первом заражении, усилились после выздоровления и продолжились далее. Они могут проявляться в виде повешенного давления, поражения сердца, или другим образом. «Главная особенность этого этапа — пациент может повторно заразиться коронавирусом, если не пройдет вакцинацию», — заключил кардиолог.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что после перенесенного COVID-19 у части пациентов вирус может сохраняться в тканях и органах до нескольких месяцев. По его словам, коронавирус остается у человека в тех тканях, которые он изначально поражает.