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Япония втрое увеличит финансовую помощь Украине

Премьер-министр Японии Кисида пообещал Зеленскому втрое увеличить финансовую помощь Киеву

Фото: Pixabay

В МИД Японии сообщили, что премьер-министр Фумио Кисида провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, пообещав ему как можно быстрее предоставить Киеву свою помощь. По его словам, финансовая помощь будет увеличена втрое — до 300 миллионов долларов, сообщает РИА Новости.

«Премьер-министр Кисида по просьбе правительства Украины заявил, что для поддержки экономики решено увеличить финансовую помощь Украине со 100 миллионов до 300 миллионов долларов, что Япония предоставит маски и одежду химической защиты, дроны и другое оборудование сил самообороны, и что как можно быстрее будет предоставлено продовольствие и медикаменты, о которых просила украинская сторона», — сказано в заявлении.

Ранее военный историк, специалист по вооруженным конфликтам на постсоветском пространстве Евгений Норин назвал главную цель для российских военных, участвующих в военной спецоперации на Украине, которую им необходимо уничтожить. По его словам, нужно сосредоточиться на поражении тыловой инфраструктуры.

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Марина Совина
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