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Названа главная цель для уничтожения на Украине для российских военных

Военный эксперт Норин заявил о необходимости уничтожить тыловую инфраструктуру на Украине

Фото: РИА Новости

Военный историк, специалист по вооруженным конфликтам на постсоветском пространстве Евгений Норин в интервью изданию «Украина.ру» назвал главную цель для российских военных, участвующих в военной спецоперации на Украине, которую им необходимо уничтожить. По его словам, нужно сосредоточиться на поражении тыловой инфраструктуры.

«Надо поражать тыловую инфраструктуру противника, аэродромы, железные дороги, мосты и транспортные развязки. Именно об этом говорили все последние дни, именно этим российская авиация, похоже, занялась. Потому что это логистика, логистика и еще немножко логистики. Делать это надо было вчера, но лучше поздно, чем никогда», — заявил эксперт.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США добиваются ухода России с Украины. Он также признал, что Вашингтон хочет видеть «Россию ослабленной до такой степени», чтобы она «не могла делать что-то подобное тому, что сделала» на Украине.

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Марина Совина
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