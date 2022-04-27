США объяснили попытки добиться ухода России с Украины

Госсекретарь Блинкен: США добиваются ухода РФ с Украины, чтобы повторения операции не было

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что попытки США добиться ухода России с Украины объясняются тем, чтобы Москва не смогла вновь провести подобную нынешней военную операцию даже через несколько лет. Его слова приводит РИА Новости.

«Считаю, было бы справедливо сказать, это не было бы ошибкой, что его цель — выдавить россиян с территории», — сказал глава Госдепа, добавив, что необходимо постараться гарантировать, что РФ будет не в состоянии повторить «это упражнение через месяц, год или пять лет».

«И речь идет в том числе о том, чтобы гарантировать, что у Украины имеется эффективный потенциал, позволяющий обеспечивать сдерживание и самооборону», — отметил Блинкен.

Он также признал, что США хотят видеть «Россию ослабленной до такой степени», чтобы она «не могла делать что-то подобное тому, что сделала» на Украине.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Украина может одержать победу в конфликте с Россией. Он пояснил, что доказательство подобного исхода можно наблюдать в результатах, которые ежедневно демонстрируют украинские силы.