Тысячи участников Фестиваля дарения #МЫВМЕСТЕ обменялись вещами и услугами

335 тысяч участников Фестиваля дарения #МЫВМЕСТЕ обменялись полезными вещами и услугами

С 23 апреля по всей стране волонтеры акции #МЫВМЕСТЕ проводят масштабные Фестивали дарения. Около 15 тысяч волонтеров и 335 тысяч участников стали частью одного из главных проектов о культуре взаимопомощи в России. Фестиваль продлится до 1 мая включительно.

Фестивали дарения организуют волонтеры Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, чтобы в это турбулентное время приобщить к культуре взаимопомощи как можно больше россиян. У общества есть запрос на поддержку и общение, и фестивали помогают восполнить эту потребность: дают людям возможности не только поддержать друг друга, но и обменяться приятными эмоциями, человеческим теплом.

Участниками фестивалей становятся десятки тысяч жителей, НКО и предпринимателей. В том числе — многодетные семьи, одинокие пенсионеры, подопечные детдомов и фондов. Они обмениваются полезными вещами и услугами: запустить круговорот добра мог любой желающий.

Инициативу проведения Фестивалей дарения поддержал президент России Владимир Путин. «Мы вам (волонтерам) должны сказать спасибо за то, что вы являетесь инициатором такого движения (Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ). Мы часто говорим про нашу страну, про Россию, что она мощная, огромная, красивая. Она красивая благодаря таким людям, как вы. Я имею в виду волонтёров в самом широком смысле этого слова. Волонтерское движение не так уж и давно начало у нас развиваться, но приобрело огромные масштабы. Волонтеры действуют по зову сердца, искренне, бескорыстно. Мы со своей стороны будем делать все, для того чтобы вас поддержать», — отметил Владимир Путин.

На сегодняшний день в 60 регионах России прошло более 730 мастер-классов. В 72 регионах проходят открытые концертные программы, частью которых стали более 75 тысяч человек из самых разных субъектов нашей страны от Владивостока до Калининграда. Зрителями концертов могли стать, как любые жители региона, так и представители НКО, органов власти, предприниматели, в том числе крупные компании.

Русская православная церковь также присоединилась к Фестивалям дарения #МЫВМЕСТЕ. Участники проекта могут стать слушателями мастер-классов в воскресных школах по рисованию пасхальных яиц, открытых уроков о благодати и взаимопомощи. Церковные хоры выступают в концертных программах Фестиваля Дарения. Церковнослужители также передают освященные куличи и яйца вынужденным переселенцам из Донбасса и посещают с подарками социальные учреждения.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что фестивали позволят каждому желающему поделиться своей пасхальной радостью с другими людьми и помочь нуждающимся. «Христос призывает нас делиться теплом нашей любви с ближними и дальними, особенно же с теми, кто страдает и нуждается в помощи, внимании и заботе. Для этого сейчас имеется немало возможностей!» — сообщил патриарх Кирилл.

Фестивали проходят на востребованных городских площадках: центральных площадях, территориях кампусов, школ и в прочих наиболее посещаемых местах. Почетными гостями становятся известные артисты, губернаторы и другие первые лица регионов.

Участвовать могут все желающие, кто готов поделиться с другими чем-нибудь полезным, – книгами, картинами, одеждой, продуктами, хендмейд, мастер-классами, консультациями, лекциями, диагностикой или ремонтом, даже организацией бесплатного фудкорта. Например, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) проводит креативные встречи по сбору идей в ходе проекта «Лига будущего». Добровольцы Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» занимаются организацией мобильных точек здоровья — пунктов, где можно проверить организм и получить персональные рекомендации. А эковолонтеры движения «Делай» меняют пластиковые крышечки на качественные брендированные вещи.

Обменяться товарами и услугами с НКО и бизнесом можно на специальных ярмарках, где организации размещают выставочные стенды и знакомят участников со своими возможностями, включая программы поддержки и социальные проекты.

Также участникам презентовали новый сервис взаимопомощи — Добро.Взаимно, чтобы после завершения фестивалей они и дальше могли беспрепятственно помогать друг другу. Это бесплатное мобильное приложение, которое соединяет потребности и возможности граждан: взамен на свою помощь можно получить то, в чем нуждаются сам. Алгоритмы приложения автоматически сопоставляют людей, чьи потребности и возможности совпадают.

Кроме того, гости Фестивалей дарения #МЫВМЕСТЕ принимают участие в интерактивных мероприятиях: в праздничных концертах, оздоровительных зарядках, спектаклях, интерактивных шоу, конкурсах, квестах, квизах и многих других. Также в городах работают «Добрые маршруты»: бесплатные автобусы, где персонажи мультфильмов и сказок рассказывают пассажирам о гражданском участии в жизни общества. В 9 регионах Российское общество «Знание» проводит фестивали в поддержку российской армии «Za Россию» — концерты с топ-звёздами эстрады и образовательные марафоны взаимопомощи в Чувашской Республике, в Рязанской, Кемеровской, Челябинской, Брянской, Нижегородской, Ярославской, Костромской и Свердловской областях.

За время проведения проекта волонтёры Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ оказали помощь около 7 миллионам россиян. Акция стартовала в начале пандемии и выросла в масштабное объединение неравнодушных людей, бизнеса и НКО, которое оперативно реагирует на любые вызовы, стоящие перед обществом. В 2022 году вместе с началом притока вынужденных переселенцев из Донбасса в Россию волонтёры акции развернули региональные штабы #МЫВМЕСТЕ и пункты сбора гуманитарной помощи, благодаря чему уже удалось собрать более 3 тысяч тонн необходимых товаров.

