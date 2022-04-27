Врач назвал снижающий риск возникновения рака продукт

Врач-иммунолог Андрей Продеус заявил, что гранат снижает риск возникновения рака

Врач-иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвал продукт, снижающий риск возникновения рака. Доктор заявил, что таким свойством обладает гранат. Выпуск доступен на сайте телеканала.

По словам специалиста, гранат содержит флавоноиды — вещества, которые помогают организму бороться с раковыми клетками. «Употребление фруктов, богатых флавоноидами, полезно. А гранат — чемпион среди таких фруктов», — заявил Продеус.

Ведущий отметил, что в 100 граммах граната содержится 70 процентов суточной дозы флавоноидов. «Примерно 150 граммов граната дают вам суточную норму флавоноидов, улучшают вашу защиту и снижают риски рака», — добавил он.

Ранее доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале перечислила продукты, употребление которых также может снизить риск возникновения онкологических заболеваний. В список телеврача вошли рыба, морковь и помидоры.