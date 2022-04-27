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Путин поручил продлить рецепты на лекарства для хронически больных

Путин поручил Минздраву РФ продлить действия рецептов на лекарства для хронически больных

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву России продлить действия препаратов для хронически больных. Об этом сообщает ТАСС.

«Минздраву России обеспечить продление срока действия рецептов на лекарственные препараты для медицинского применения, выдаваемых больным хроническими заболеваниями», — говорится в перечне поручений главы государства по итогам встречи с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

При этом он поручил продлить сроки, необходимые для проведения курса лечения, на которые выдаются подобные рецепты. Отмечается, что поручение необходимо выполнить до 15 сентября 2022 года.

Также правительство России и Госдума будут должны обеспечить принятия изменений в федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» во время весенней сессии 2022 года. Такое поручение глава государства дал в связи с принятием закона «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации».

Никита Абрамов
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