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Названы способы вырастить вкусные помидоры в огороде

Express: эксперты посоветовали сажать помидоры на солнечной стороне ради улучшения вкуса

Фото: Dan Gold / Unsplash

Профессионалы из компании Gardeners' World объяснили, как вырастить на грядках в огороде хороший урожай помидоров. Их способы улучшить вкус и качество томатов сообщает онлайн-издание Express.

По мнению экспертов по садоводству, самыми сладкими являются сливовидные сорта помидоров и сорт «Бычье сердце». Но вкусовые качества томатов зависят не только от сорта, но и от ухода. Специалисты советуют всем, кто выращивает этот овощ из семян, сеять их в контейнерах в конце февраля, чтобы избежать проблем с недостатком освещенности.

Второе важное правило, которое назвали садоводы: надо сажать рассаду на солнечной стороне огорода, так как для получения качественного урожая вкусных томатов важнее уровень освещенности, чем тепло. Этому растению необходимо находиться на солнце восемь или более часов ежедневно.

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Также для улучшения вкуса помидоров их надо еженедельно подкармливать, так как они лучше всего растут на богатой питательными веществами почве.

Ранее агроном Марина Мелехова дала рекомендации по проведению правильной обрезки плодовых деревьев в саду. По ее словам, начинать нужно с самых молодых деревьев, а в сложных случаях решать проблему радикально и вырубать зараженное растение под корень.

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Наталья Обрядина
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