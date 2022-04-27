Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Пытавшийся изнасиловать двух москвичек мужчина предстанет перед судом

В Москве 21-летнего фигуранта осудят за две попытки изнасилования на юго-западе столицы

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Москве осудят 21-летнего молодого человека, обвиняемого в двух попытках изнасилования на юго-западе столицы. Об этом в среду, 27 апреля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, первое преступление было совершено 8 января: тогда злоумышленник напал на 44-летнюю женщину и попытался над ней надругаться, однако она оказала сопротивление и вырвалась. Второй инцидент произошел 14 января, когда предполагаемый насильник напал на 22-летнюю москвичку, однако ей также удалось сбежать.

Мужчину задержали по горячим следам. В отношении него возбудили дело по статье 131 («Покушение на изнасилование») УК РФ. Во время допроса фигурант полностью признал вину.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге мигрант попытался изнасиловать российскую школьницу в торговом центре.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Россия начала отключать европейские страны от газа
Россиянам рассказали об опасности чая для некоторых людей
Отказавшемуся возвращаться в ЦСКА баскетболисту пригрозили судом
Путин дал совет Западу
Адвокат рассказал о состоянии вернувшегося в Россию летчика Ярошенко
Найден новый способ переработки стекла
Собчак раскрыла подробности воспитания сына
Путин пообещал обеспечить безопасность журналистов
Путин описал вооружение России фразой «не будем хвастаться, будем использовать»
Бывшему полковнику-миллиардеру Захарченко запросили 17 лет за взятки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.