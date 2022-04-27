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Две тонны насвая изъяли полицейские в Калининградской области

МВД перекрыло канал сбыта насвая в Калининградской области, изъято 2,8 тонны вещества

Кадр: МВД РФ

В Калининградской области полицейские перекрыли крупный канал сбыта насвая. Стражи правопорядка изъяли из незаконного оборота 2,8 тонны вещества. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, гражданин из Средней Азии заказал крупную партию некурительной табачной смеси у знакомых в Москве. Оттуда груз отправили в Петербург, а затем на пароме его доставили в Калининградскую область. Сбытчик планировал торговать насваем на продуктовых рынках региона.

Полицейские установили личность и задержали его. Вещество общим весом 2,8 тонны было расфасовано в 192 коробки, их обнаружили на складе транспортной компании и в автомобиле подозреваемого. Оперативное видео изъятия наркотика предоставило МВД.

На кадрах виден грузовик с коробками. Полицейские обыскивают мужчину. В отношении него полиция составила протокол об административном правонарушении.

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Любовь Ширижик
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